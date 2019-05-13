الولايات المتحدة – كرس إينفينيت تاكير، العداء الأمريكي في سباق 400 متر حواجز، مقولة “كل الأساليب والتقنيات مباحة للفوز بالمسابقات الرياضية ما دامت خالية من الغش والخداع.

وشهد سباق 400 متر حواجز، الذي أقيم أمس ضمن منافسات بطولة لألعاب القوى احتضنتها مدينة فايتفيل الأمريكية، منافسة شرسة في الأمتار الأخيرة، بين تاكير ومواطنه روبيرت غرانت، وكان هذا الأخير قريبا من الفوز، قبل أن يفاجئ تاكير الجميع، بارتمائه إلى خط النهاية كأنه حوض سباحة، لينتزع المركز الأول، بتسجيله أفضل رقم شخصي له (49.39 ثانية).

وأطلق منظمو البطولة على القفزة المذهلة التي أنهى بها تاكير السباق، “قفزة السوبر مان”.

المصدر: cnews.fr