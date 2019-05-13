انجلترا – توج الجزائري رياض محرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع فريقه مانشستر سيتي، بعد فوزه أمس على مضيفه برايتون (4-1) في الجولة الأخيرة من “البريمير ليغ”.

وشهدت المباراة تألق محرز، بتسجيله الهدف الثالث وصناعته للثاني.

وعقب نهاية اللقاء، وتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، لقي محرز إشادة كبيرة من الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي، الذي عانق جناحه الجزائري بحرارة احتفالا بهذا التتويج، قبل أن يوجه له بعض الكلمات ربما لتحفيزه، بعدما عاني الدولي الجزائري من “التهميش” هذا الموسم، ولم يشارك كثيرا مع السيتي، وظل حبيس دكة البدلاء في أغلب المباريات.

ودخل محرز تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه، إذ أصبح أول لاعب عربي يتوج بلقب “البريميرليغ” مرتين مع فريقين مختلفين.

وسبق لمحرز التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه السابق ليستر سيتي في موسم 2015-2016، قبل أن يتوج باللقب مجددا هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

المصدر: تويتر