إسبانيا – أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، أنه لا يفكر في الاستقالة على الرغم من الخروج المؤلم لفريقه من الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

وقال فالفيردي عقب فوز فريقه “المعنوي” أمس على ضيفه خيتافي (2-0)، لحساب الأسبوع الـ37 قبل الأخير من الدوري الإسباني لكرة القدم: “لن أستقيل، توقعت أن تطلق الجماهير صافرات الاستهجان ضدنا وهذا ما حدث”.

وأضاف المدرب الإسباني: “عندما نتعرض لهزيمة مثل هذه (الخسارة أمام ليفربول 0-4)، فمن الطبيعي أن تطلق الجماهير صافرات استهجان ضدنا، نعلم أن المشجعين كانوا سيدعموننا لو ظهرنا بشكل جيد، ولكننا ممتنون لهم”.

وتابع فالفيردي: “أعتقد أن هذا الأمر يحدث للجميع. عندما يكون هناك تعثر، أو نتيجة سيئة أو عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، فدائما ما يتم الحديث عن هزة. ولكن الجميع ينهض أو يحاول النهوض”.

وأشارت العديد من التقارير في وقت سابق، إلى اقتراب فالفيردي من الرحيل عن برشلونة، عقب خروج الفريق الكتالوني من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إثر خسارته في الدور نصف النهائي أمام مضيفه ليفربول، بنتيجة 0-4، علما بأن البارسا فاز ذهابا على أرضه بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات