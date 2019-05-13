ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم قزيط القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ”المتعطش للسلطة والغادر والديكتاتور” الذي يحول وجوده في ليبيا دون أي حل سلمي حسب زعمه.

قزيط أوضح في مقابلة مع “شبكة الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأحد أن المشير حفتر لم يكن هدفه في أي يوم من الأيام الحرب على الإرهاب حسب زعمه ، مدعياً بوجود دولة عربية خليجية مهمة شجعته على ما وصفه بـ”الحماقة” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وهي من تعهدت بتحييد الموقف الأمريكي الداعم لحكومة الوفاق وهو ما ظهر في الاتصال الهاتفي الذي وصفه بـ”الأحمق” بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائد العام للجيش المشير حفتر .

وأشار عضو مجلس الدولة إلى تصريحاته السابقة والتي أكد فيها على أن أي محاولة ممن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) لدخول طرابلس ستكون معركة كبيرة ومدمرة للجميع ، مبيناً أنه تلقى احتجاجا على تصريحاته ممن وصفهم بـ”طغمة الرجمة”.

عضو المجلس الاستشاري لفت إلى محاولاته السابقة لوقف ما وصفه بـ”التهور والجنون” قبل أن يحرك المشير حفتر قواته إلى طرابلس وهو تحرك صاحبته ما وصفها بـ”الحملة الإعلامية من أجل إضعاف المقاومة في طرابلس” ،على حد وصفه.

وتابع :”للأسف حاول بعض ضعاف النفوس إظهار أن الجميع يرحب بخليفة حفتر في طرابلس، وأن مصراتة منقسمة على نفسها وغير راغبة في الحرب ، ونعلم أن هذا الكلام خطأ وحاولنا تفنيده مع كل الجهات الدولية لحقن الدماء لكن ما يحدث اليوم وهذا العنف في المعارك كان متوقعا تماما وقد حذرنا منه لكن كل هذه الدماء يسأل عنها حفتر وكل من يتعاون مع هذه الطغمة” حسب تعبيره.