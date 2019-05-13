كيم كارداشيان تعلن عن ولادة طفلها الرابع من أم بديلة

كيم كارداشيان تعلن عن ولادة طفلها الرابع من أم بديلة

الولايات المتحدة – أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عن ولادة طفلها الرابع من أم بديلة، لكنها لم تكشف عن اسمه ولا عن جنسه.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع لمتابعيها على تويتر والبالغ عددهم نحو 60 مليونا: “لقد وصل، وهو رائع”.

وأضافت:”يبدو حاليا وكأنه توأم لشيكاغو. أنا متأكدة أن شكله سيختلف كثيرا، لكنه الآن يشبهها تماما”.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال هم شيكاغو المولودة في يناير 2018 من أم بديلة أيضا وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات.

وقرر الزوجان استخدام أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد ولادتها سينت عام 2015 إذا أقدمت على الحمل مجددا.

المصدر: رويترز