موسكو – أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي نظيره الصيني وانغ يى، غدا في سوتشي، لمناقشة التسوية السورية وسبل الحفاظ على اتفاق إيران النووي.

ووصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى روسيا الأحد في زيارة تستغرق يومين.

وأضافت زاخاروفا خلال موجز صحفي عقدته الأحد أن جدول المباحثات بين الوزيرين يشمل موضوع “آفاق تعزيز التعاون الثنائي مع التركيز على إعداد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا، ومشاركته في أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي” الذي سيعقد في 6-8 يونيو المقبل.

ويتوقع أيضا أن “يتبادل الجانبان الآراء حول مجموعة واسعة من القضايا الدولية الحيوية، من بينها الأوضاع في أفغانستان وفنزويلا وشبه الجزيرة الكورية والتسوية السورية ومسألة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني”.

وكان وزير الخارجية الصيني أعلن في مارس الماضي أن رئيس الدولة شي جين بينغ يعتزم زيارة روسيا هذه السنة، دون تحديد موعد الزيارة، معربا عن أمله بأن تحدث هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات بين بلاده وروسيا بحيث تدخل في “عصر جديد من النمو”.

المصدر: وكالات