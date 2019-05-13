روسيا – أحرز الملاكم المصري يسري رزق الميدالية الذهبية، وذلك ضمن البطولة الدولية المكرسة لذكرى بطل الاتحاد السوفيتي السابق، قسطنطين كوروتكوف، التي أقيمت في مدينة خاباروفسك الروسية.

وجاء تتويج يسري رزق على حساب منافسه الأوزبكي لازيزبك ميلوجونوف، في النزال النهائي الذي جمعهما، ضمن فئة وزن ما فوق 91 كغم.

وتعد هذه الميدالية الثانية لمصر في البطولة، بعد البرونزية التي حصل عليها الملاكم يوسف كرار، في منافسات الوزن ذاته.

وشاركت في هذه النسخة من البطولة منتخبات من 20 دولة، وهي: روسيا، إستونيا، لاتفيا، هنغاريا، أوكرانيا، أوزبكستان، بيلاروس، بولندا، إسرائيل، أذربيجان، ألمانيا، مصر، اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، الصين، تركيا، منغوليا، قيرغيزستان، كازاخستان وأرمينيا.

المصدر: “rusboxing.ru”