انجلترا – أبلغ إيدين هازارد، نجم تشيلسي، إدارة ناديه بقراره بشأن مستقبله، وأكد أنه لن يعلنه أمام الجميع قبل مواجهة آرسنال، في نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البالغ عمره 28 عاما ستامفورد بريدج بعد 7 سنوات قضاها في لندن، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سينتقل إلى ريال مدريد.

وقال هازارد للصحفيين أمس الأحد بعد التعادل بدون أهداف مع ليستر سيتي في اليوم الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز: “اتخذت قراري لكن الأمر لا يتعلق بي وحدي، وأبلغت النادي به قبل أسابيع.. سنخوض مباراة نهائية وبعدها سنرى”.

وأضاف لاعب منتخب بلجيكا: “أردت أن نتوصل لحل في وقت سابق لكن هذا لم يحدث. بقيت منتظرا مثل الجماهير”.

وتابع: “عندما تدخل الملعب تحاول التركيز في الكرة وأحاول أن أبذل أقصى جهد لدي ولا أفكر في موقفي أو موقف النادي وأسعى للفوز في المباريات وحسب”.

وقال ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي إنه تمنى بقاء هازارد، الذي سجل 16 هدفا وصنع 15 في الدوري ليساعد تشيلسي في إنهاء الموسم بالمركز الثالث، لكنه سيحترم قراره.

وأضاف ساري “أتمنى استمراره. اعتقد أنه لعب في تشيلسي لمدة 7 مواسم وحاول في كل مباراة أن يقدم أفضل ما لديه والآن حان الوقت لاحترام قراره”.

المصدر : كووورة