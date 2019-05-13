إسبانيا – نجحت الرومانية سيمونا هاليب في استعادة المركز الثاني في تصنيف المحترفات للتنس الصادر اليوم وقلصت الفارق مع المتصدرة اليابانية ناومي أوساكا لـ 239 نقطة ببلوغها نهائي دورة مدريد.

ورفعت أوساكا رصيدها إلى 6356 نقطة، رغم خروجها في ربع نهائي الدورة الإسبانية أمام السويسرية بليندا بنسيتش، في المقابل تمكنت الرومانية من بلوغ النهائي، واستعادت المركز الثاني من التشيكية بترا كفيتوفا.

وكانت هاليب في النهائي أمام فرصة استعادة صدارة التصنيف في حال تتويجها باللقب، لكنها سقطت أمام الهولندية كيكي بيرتنز، التي كانت قد أقصت كفيتوفا حاملة اللقب في ربع النهائي، ما أدى إلى تراجع التشيكية للمركز الخامس عالميا.

وتقدمت الألمانية أنجيليك كيربر مرتبة واحدة إلى المركز الثالث، بينما تقدمت بيرتنز من المركز السابع إلى الرابع في أعلى تصنيف لها خلال مسيرتها.

المصدر: أ ف ب