تركيا – استنكر الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الثلاثاء، حادثة إضرام النار في مسجد “الديانة” بمدينة نيوهافن التابعة لولاية “كونيتيكت” الأمريكية.

والإثنين، كشفت مستشارية الشؤون الدينية بالقنصلية العامة التركية في مدينة نيويورك، عن تعرض مسجد “الديانة”، لأضرار جسيمة جراء إحراقه من قبل مجهولين، في ذات اليوم.

وقال جليك عبر تويتر، معلقًا على الحادثة: “الذين يتجاهلون بدافع أيديولوجي أو سياسي مثل هذه الأحداث، سيظلون متفرجين إزاء نيران الكراهية التي ستطالهم أيضا”.

وأضاف جليك أن “المجموعات المعادية للإسلام، تسمّم جميع القيم الإنسانية النبيلة”.

وتابع: “الكراهية لا حدود لها، تبدأ من المساجد وتنتقل بعدها إلى باقي المعابد، ومن يتغاضون عن ظاهرة معاداة الإسلام يشجعون تلك المجموعات على تسميم كافة الديمقراطيات، فالكراهية تستهدف كافة القيم الإنسانية”.

تجدر الإشارة أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أعرب الإثنين، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” عن أسفه حيال الحادث، مشيرًا أنه “يعتبر مثالًا جديدًا على ظاهرة العداء للإسلام المتزايدة حول العالم”.

الأناضول