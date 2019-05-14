ليبيا – إلتقى وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أمس الاثنين نظيره الفرنسي جان إيف لودريان وذلك على هامش مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل.

وزير الخارجية الايطالي والفرنسي أكدا في بيان مشترك صدر في أعقاب لقاء بين الوزيرين في بروكسل نقلته وكالة “آكي” الإيطالية على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية.

ونوه البيان إلى أن تحسين وضع السكان المدنيين يمثل أولوية ويتطلب هدنة إنسانية.

وقال الوزيران :”كان لدينا اليوم تبادل إيجابي ومثمر للغاية مما أكد تقاربنا في وجهات النظر حول القضايا الدولية”،منوّهين إلى إستقرار الاوضاع في ليبيا مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للأمن الإقليمي والأوروبي وكذلك إدارة تدفقات الهجرة.

ورأى موافيرو ولودريان أنه يجب أن تستند العملية السياسية إلى المبادئ والقواعد المتفق عليها في مؤتمري باريس وباليرمو وفي أبو ظبي، مضيفين :” نفترض أن جميع الأطراف تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن الجماعات الإرهابية”.