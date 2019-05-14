ليبيا – صوت مجلس النواب وبحضور قرابة 80 عضواً في جلسته المسائية بالموافقة على قانون تجريم جماعة الإخوان المسلمين وإعتبارها تنظيماً إرهابياً .

وكان المجلس قد عقد جلسة صباحية بحضور 74 نائباً إلتحق بهم عدد آخر من الأعضاء مساءً لعدم تمكنهم من الوصول إلى مدينة طبرق في الصباح.

وتعتبر هذه الجلسة جلسة صحيحة لكونها إمتداد لجلسة معلقة بنصاب صحيح لإتخاذ مثل هكذا قرارات وقوانين وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب الليبي .

ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من هذه الليلة بيان رسمي من المجلس حول هذا القانون وتفاصيله ودوافعه في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار قرار رئاسي تنفيذي بشأن تجريم الجماعة وإعتبارها تنظيماً إرهابياً أجنبياً .

المرصد – متابعات