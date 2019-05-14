الولايات المتحدة – كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الإيراني، براين هوك، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو سيناقش مسألة إيران وإخراجها من سوريا لتحقيق الاستقرار هناك خلال زيارته لروسيا اليوم.

وقال هوك للصحفيين في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية قبيل وصول بومبيو للقاء نظيره الروسي والرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي إن “إيران ستكون على جدول أعمال سوتشي، كونها تقوم بدور مزعزع للاستقرار في سوريا”.

وأضاف هوك: “سياستنا الخارجية… هي إزالة جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من سوريا. نحن نعلم أن من مصلحة روسيا تحقيق الاستقرار في سوريا “، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا لن يستقر، طالما تستخدم إيران سوريا منصة انطلاق لتعزيز أهداف سياستها الخارجية”.

ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي اليوم الثلاثاء 14 مايو، في مدينة سوتشي الروسية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

المصدر:وكالات