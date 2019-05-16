هولندا – توج نادي أياكس أمستردام بلقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، بعد أن أنهى الموسم بالفوز 4-1 على مستضيفه دي غرافشاب أمس الأربعاء.

وأنهى أياكس الموسم برصيد 86 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن إيندهوفن، الذي اكتفى بمركز الوصافة، لكنه ضمن المشاركة مع أياكس في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق أياكس اللقب للمرة الأولى منذ 2014، ليوسع رقمه القياسي الإجمالي إلى 34 لقبا للدوري، ويكمل الثنائية المحلية، بعدما فاز بكأس هولندا في وقت سابق هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن أياكس كان قريبا جدا من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي على مضيفه توتنهام (1-0)، لكنه خسار إيابا في مباراة دراماتيكية بثلاثة أهداف لهدفين.

المصدر: وكالات