فيينا – رفعت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، على وقع صدى الهجمات على ناقلتي نفط ومحطتي ضخ سعودية.

والإثنين، قالت وزارة الخارجية السعودية إن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم تخريبي، في المياه الإقليمية الإماراتية، فيما هاجمت طائرات مسيرة بدون طيران (درون)، محطتي لضخ النفط في المملكة.

يأتي صعود أسعار النفط، على الرغم من صعود مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 5.4 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 472 مليون برميل.

وبحلول الساعة (08:13 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.67 بالمئة أول 48 سنتا إلى 72.25 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.64 بالمئة أو 40 سنتا إلى 62.42 دولارا للبرميل.

الأناضول