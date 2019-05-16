وقال العلوي في حوار خلال برنامج حق الرد ان “نائب رئيس النظام السابق عزت الدوري يتنقل ب‍العراق بسيارة نوع بيك اب ويلبس فروة رعاة ويرعى مع الغنم”، مبينا ان “الامريكان يشاهدون الدوري والقوا القبض عليه في بغداد، الا انهم اخرجوه بسبب عدم معرفتهم له لتغير شكله الى شكل راع”.واكد العلوي ان “معرفته ب‍عزت الدوري بدأت منذ عام 1961 ولغاية الان هناك تواصل معه”، مشيرا الى ان “الدوري يرسل لي رسائل”.

وطالب بـ”وقف الثارات عن البعض”، معتبرا ان “الدوري لم يقتل احد”.

وطالب العلوي بالصفح عن وزير الدفاع السابق هاشم سلطان وحسين التك وكل العسكريين بالاجماع “، موضحا ان “الدولة اذا ارادت ان تبني نفسها بعد 15 عام تبدا باطلاق سراح السجناء السياسيين”.