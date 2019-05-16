وكان من المفترض أن تبدأ أوساكا مشوارها في روما الأربعاء الماضي، لكن الأمطار تسببت في تأجيل جميع المباريات إلى الخميس، إذ احتاجت اليابانية إلى ساعة و42 دقيقة لكي تجدد فوزها علىتشيبولكوفا، بعد أن تغلبت عليها الأسبوع الماضي في الدور الأول لدورة مدريد، وتحقق فوزها الرابع على السلوفاكية من أصل أربع مواجهات بينهما.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها أوساكا الدور الثالث في روما من أصل ثلاث مشاركات في القرعة الرئيسية، إذ انتهى مشوارها عام 2017 عند الدور الأول، ثم خرجت من الثاني العام الماضي على يد الرومانية سيمونا هاليب.

وتلتقي بطلة فلاشينغ ميدوز 2018 وأستراليا المفتوحة 2019 في الدور الثالث الرومانية ميخاييلا بوزارنيسكو، التي حجزت بطاقتها بانسحاب منافستها الألمانية يوليا غورغيس السادسة عشرة في المجموعة الثالثة والنتيجة 4-4، بعدما تبادلتا الفوز بالمجموعتين الاولى والثانية 6-4 و3-6 تواليا.

وبلغت الدور الثالث أيضا الهولندية كيكي برتنز السادسة بفوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-2 و4-6 و7-5، والإسبانية غاربيني موغوروتسا بفوزها على الأميركية دانييل كولينز 6-4 و4-6 و6-2، فيما ودعت الأميركية سلون ستيفنز السابعة من الدور الثاني بخسارتها أمام البريطانية جوهانا كونتا 7-6 (7-3) و4-6 و1-6.