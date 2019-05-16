إسبانيا – حدد برشلونة، البديل المحتمل للاعبه سيرجيو بوسكيتس، ويتطلع لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة أبدى إعجابه برودريجو هيرنانديز “رودري”، لاعب أتلتيكو مدريد.

وكان بوسكيتس قد صرح في وقتٍ سابق، بأنه لن يختتم مسيرته في برشلونة، وسيبحث عن محطة جديدة، وهو الأمر الذي دفع إدارة البارسا لمراقبة رودري.

وأفادت التقارير بأن رودري على رادار أكثر من عملاق أوروبي، على غرار بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

ويملك رودري (23 عامًا) شرطًا جزائيًا في عقده، يبلغ 70 مليون يورو، وهو رقم في متناول العديد من الأندية، مثل برشلونة ومانشستر سيتي.

ويبحث السيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا عن بديل للاعبه البرازيلي فيرناندينيو، الذي تقدم في العمر.

وخاض رودري 46 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، بدأ 40 منها بشكل أساسي، وسجل هدفين، وصنع واحدا.

المصدر : كووورة