رغم غيابه أكثر من شهر للإصابة.. كين يتواجد في منتخب إنجلترا

رغم غيابه أكثر من شهر للإصابة.. كين يتواجد في منتخب إنجلترا

انجلترا – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي بقيادة غاريث ساوثغيت، الخميس، قائمة الفريق الأولية التي ستخوض مباراة هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وشهدت القائمة استدعاء هاري كين، على الرغم من غيابه منذ أكثر من شهر ونصف بسبب الإصابة.

ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الانترنت، جاءت القائمة على النحو التالي، لحراسة المرمى: بوتلاند، بيكفورد، هيتون.

وفي الدفاع: أرنولد، جوميز، تشيلويل، كين، ماجواير، روز، ستونز، تريبير، والكر.

وفي الوسط: باركلي، ديلف، ديلي، داير، هندرسون، رايس، ورد براوز، وينكس.

وفي الهجوم: هاري كين، لينجارد، راشفورد، ريدموند، سانشو، سترلينج، ويلسون.

وستقام المباراة يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل، على ملعب “ألفونسو هنريكيس” بمدينة جواميريش البرتغالية.

الأناضول