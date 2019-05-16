شقيق ديبالا: العديد من لاعبي يوفنتوس غير سعداء

شقيق ديبالا: العديد من لاعبي يوفنتوس غير سعداء

إيطاليا – صرح جوستافو، شقيق ووكيل الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، اليوم الخميس، إن هناك فرصة جيدة لشقيقه للرحيل عن البيانكونيري.

وابتعد ديبالا عن التشكيل الأساسي للفريق، في الفترة الأخيرة، وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن ماسيمليانو أليجري، مدرب اليوفي، وضعه على قائمة الراحلين.

ويبدو أن الشعور متبادل، بعدما أكد جوستافو ديبالا هذا الأمر في مقابلة صوتية، مع البرنامج الإذاعي الأرجنتيني “فوتبوليميكو”.

وقال جوستافو: “نعم، هناك فرصة جيدة لترك يوفنتوس، بكل تأكيد، هو (ديبالا) بحاجة للتغيير”.

وأضاف: “لا يمكنني القول أين سيذهب.. بالطبع هو ليس سعيدا هناك، باولو ليس الوحيد، هناك لاعبون آخرون غير سعداء”.

لكن جوستافو أكد أن باولو، ليس لديه أي أزمة مع زميله البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لكن المشكلة كانت في استخدام أليجري للاعبين.

وقال: “كريستيانو شخص رائع، ولم تكن هناك أي مشكلة بينهما، لديهما علاقة جيدة، كان هناك القليل من سوء الفهم في الناحية التكتيكية، لا سيما أنهما يلعبان في نفس المركز”.

المصدر : كووورة