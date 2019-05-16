ليبيا – أقدم مسلح غاضب تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق وفقاً للتقارير الأولية عن إسمه وتبعيته ، مساء اليوم الخميس على قتل مواطن بدم بارد في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس .

وقال شهود عيان من المنطقة أن هذا المسلح ضايق مواطن يدعى ” وليد جمعة قيلو ” وهو يقود سيارته من نوع ” تويوتا كامري ” في الإزدحام رفقة أسرته وصدمه عدة مرات من الخلف لأنه يريد الطريق سالكة من أمامه ، وعندها طلب منه الضحية التوقف عن ذلك لأن الطريق مزدحم فبادر بإطلاق النار عليه

وأضاف الشهود بأن هذا المسلح ترجّل من سيارته ( نوع سامسونغ ) نحو الضحية وصرخ في وجهه بأنه من ” ثوار بركان الغضب ” وبأنهم يقدمون التضحيات الأمر الذي يستوجب تقديره وفتح الطريق أمامه وعندما جادله المواطن الضحية باغته برصاصة فأرداه قتيلاً أمام أطفاله وزوجته والمارة.

وعلى إثره عبّر سكان المنطقة عن غضبهم من الواقعة المروعة التي حدثت أمامهم بينما كانت الزوجة تصرخ ولاذ القاتل بالفرار وقاموا بإغلاق الطريق وإضرام النار في الإطارات قبل وبعد صلاة المغرب إحتجاجاً على هذه الجريمة محملين حكومة الوفاق وداخليتها المسؤولية الكاملة عن ما حدث .

المرصد – متابعات