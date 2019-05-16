طهران للأوروبيين : لن نتراجع عن مهلة الـ60 يوما

طهران للأوروبيين : لن نتراجع عن مهلة الـ60 يوما

إيران – أعلنت إيران أن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف سيعقد لقاء مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إضافة للاتحاد الأوروبي، لينقل لهم وجهة نظرها حول مصير الاتفاق.

وأفاد مراسلنا في طهران، أن هذا الإعلان جاء على لسان محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، الذي أكد أن بلاده لن تتراجع عن مهلة الستين يوما أو عن تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي.

وقال واعظي: “بعد انتهاء مهلة الستين يوما سنقوم بإجراءات إضافية في تخفيض التزاماتنا في الاتفاق النووي”.

ولم يحدد واعظي زمان أو مكان الاجتماع المرتقب.

وكان الاتحاد الأوروبي مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أكدوا تمسكهم بالاتفاق النووي، ومعارضة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، لكنهم رفض في نفس الوقت مهلة الستين يوما التي عرضتها طهران على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي.

المصدر: RT