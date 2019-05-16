وذكرت المصادر أن حادث انهيار المبنى الصناعي وقع خلال قيام عدد من العمال بترميمه.

وانهار المبنى قرابة الساعة 11,00 (3,00 ت غ) في وسط شنغهاي. ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال 11 شخصا سالمين.

وقالت مصادر إن سيارات الإسعاف والوقاية المدنية حضرت بشكل عاجل إلى مكان الانهيار من أجل إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وأظهرت صور نشرت على الحساب الرسمي لمكتب الإغاثة في وزارة إدارة الطوارئ الصينية عمالا تغطيهم الدماء والغبار بينما تقوم فرق الإنقاذ من انتشالهم من بين أكوام الحطام.

وكان هذا المبنى القليل الارتفاع يضمّ شركة لبيع سيارات مرسيدس بنز.

ولم يؤكد مكتب الإغاثة مقتل أحد المصابين، كما لم يوفر تفاصيل حول إصابات من تم انتشالهم.