تركيا – انتزع فريق غلاطة سراي، امس لقب كأس تركيا لكرة القدم للمرة الثامنة عشر في تاريخه.

وتغلب غلاطة سراي على بلدية أكهيصار سبور بثلاثة أهداف لهدف في المباراة النهائية للبطولة.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 56 بادر بلدية أكهيصار سبور بالتسجيل عبر الهولندي الفيس مانو.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد التعادل لغلاطة سراي عن طريق سنان جوميس من ضربة جزاء.

وأضاف الجزائري سفيان فيغولي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 88 و90.

الأناضول