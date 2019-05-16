إسبانيا – أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، تحفظه على الصفقة المنتظرة للبارسا، بضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

وقال لابورتا في تصريحات في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “أعتقد أن معظم مشجعي برشلونة لا يريدونه (جريزمان)، بالإضافة إلى أن الأسعار التي يتم الحديث عنها مبالغ فيها”.

وأضاف: “هناك لاعبين آخرين لديهم إمكانات كبيرة يمكنهم القيام بما يمكن أن يفعله جريزمان في برشلونة”.

وأكمل: “رغم كل ذلك، لا أحب خلق علاقة عداوة معه، لأنه إذا حضر سأحبه وأشجعه مثل كل لاعبي برشلونة”.

وأعلن جريزمان خلال مؤتمر صحفي عن انتهاء فترة لعبه بأتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الجاري، دون أن يكشف محطته المقبلة، لكن عديد التقارير أكدت أن الدولي الفرنسي في طريقه لبرشلونة، في صفقة تقدر بـ120 مليون يورو.

المصدر : كووورة