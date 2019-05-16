انجلترا – أعرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن أمله في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيواجه ليفربول في المباراة النهائية للبطولة القارية نظيره ومواطنه توتنهام في المواجهة التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو/ حزيران المقبل.

وفي تصريح لموقع النادي الإليكتروني، قال كلوب “سيكون لدى اللاعبين بضعة أيام عطلة، ثم سيكون أمامنا أسبوعان للاستعداد لنهائي دوري الأبطال، وهي فترة كافية نأمل أن نفوز باللقب والعودة إلى الديار ومن ثم ستحصل الجماهير على ما يستحقونه”.

وشدد كلوب على ثقته في أن الفريق سيكون جاهزاً للعودة إلى المنافسة مرة أخرى، في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وأضاف كلوب: “ظهر ديفوك بطريقة رائعة، أنا سعيد للغاية به، تشامبرلين سيعود أيضاً، ثم سيأتي نابي آخيراً ومن بعده ريان بروستر”.

واختتم كلوب تصريحاته بالقول “من الرائع حقاً العمل مع هذه المجموعة، سوف نذهب مجدداً خلف اللقب، أنا متأكد من هذا”.

الأناضول