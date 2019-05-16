إسبانيا – كشف أحد الصحفيين لقناة “كانال بلس” الفرنسية، أن ريال مدريد الإسباني بدأ مفاوضات من أجل ضم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد الصحفي فيليب كريون، خلال مشاركته في أحد البرامج الرياضية على “كانال بلس”، أنه بعد إنهاء صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، سيوجه الريال بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع هدافه المصري صلاح.

وأشار كريون إلى أن الفريق الملكي بدأ بالفعل في التفاوض مع ممثلي صلاح، من أجل ضم اللاعب البالغ 26 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخاض صلاح 49 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وسجل 26 هدفا منها 22 هدفا في الدوري الإنجليزي، وهو ما منحه لقب هداف “البريمير ليغ” للموسم الثاني تواليا.

المصدر: “كانال بلس”