ميلان يتخذ موقفًا صارمًا من عروض بيونتيك

ميلان يتخذ موقفًا صارمًا من عروض بيونتيك

إيطاليا – اتخذ ميلان الإيطالي قرارًا نهائيًا، بعدم التفريط في مهاجمه البولندي، كريستوف بيونتيك، نظرًا لأهميته داخل الفريق.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ميلان يعتبر أن بيونتيك لا يمكن المساس به، ولن يدرس أي عروض يتلقاها اللاعب.

وأضاف الموقع أن هناك أندية إنجليزية وإسبانية تتابع بيونتيك، إلا أن ميلان لا يهتم بالأمر، لأن قراره بعدم التفريط في مهاجمه الشاب واحد، ولن يتغير.

وانضم بيونتيك إلى ميلان قادمًا من جنوى، في يناير/كانون ثان الماضي، مقابل 30 مليون يورو.

ونجح البولندي في تسجيل 7 أهداف، خلال أول 5 مباريات مع الروسونيري، قبل أن يتراجع مستواه ومعدل تهديفه.

لكن ميلان حسم الأمر بعدم التفريط في اللاعب، حتى لو بلغ المقابل المادي 50 أو 55 مليون يورو، بحسب “كالتشيو ميركاتو”.

المصدر : كووورة