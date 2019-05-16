ليبيا – قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب زايد هدية إن رصد سفينتين إيرانيتين متورطتين في تهريب الأسلحة والذخائر إلى ليبيا يفضح شراء حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج السلاح من طهران.

هدية أوضح في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” اليوم الخميس أن التدخل الإيراني في ليبيا ليس غريبا،لافتاً إلى أنه منذ فترة رصدت المخابرات الليبية وجود عناصر تابعة للمخابرات الإيرانية والحرس الجمهوري الإيراني في جنوب وغرب ليبيا.

وتابع:”عملية الرصد جاءت قبل إطلاق الجيش الوطني عمليته العسكرية في يناير الماضي لتطهير جنوب غربي البلاد من العصابات والجماعات الإرهابية”.

وأشار هدية إلى أن تزايد نشاط المخابرات الإيرانية في ليبيا جاء بمساعدة بعض المليشيات المسلحة التي تسعى للحصول على السلاح لتقوية صفوفها،فضلا عن تنظيم داعش الإرهابي الذي تنشط بعض عناصره في المنطقة الجنوبية.

وبيّن عضو مجلس النواب أن إيران تسعى لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط لتخفيف العقوبات عليها،منوّهاً إلى أن عدم الاستقرار بليبيا في صالح إيران لأنه يوقف ضخ النفط الليبي في الأسواق العالمية.

ولفت هدية إلى أن إيران تسعى لعدم استقرار ليبيا كونها جزءا من المنظومة العربية حيث تحاول إيران بكل الطرق إحداث شرخ وانقسام بين الدول العربية لتخفيف الضغط عليها،مشيراً إلى أن إيران وجدت في حكومة الوفاق ضالتها لنشر الفوضى في ليبيا.

عضو مجلس النواب أختتم حديثه بالقول: “ثمن السلاح الإيراني يرسل عبر الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي غير الشرعي وتُصرف إلى تركيا ومنها للشركات الإيرانية”.