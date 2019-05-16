الصين – اعتبرت مجموعة “هواوي” الصينية أن واشنطن “انتهكت” حقوقها بفرضها “قيودا غير معقولة”، وذلك بعد قرار أمريكي يحظر على الشركات الأمريكية استخدام معدات اتصالات أجنبية، قد تشكل خطرا أمنيا.

وقالت المجموعة الصينية في بيان، اليوم الخميس، إن تقييد عملها في الولايات المتحدة “لن يترك للولايات المتحدة سوى بدائل أقل جودة وأعلى تكلفة، مما يعني تخلفها عن الركب في نشر تكنولوجيا الجيل الخامس، وهو ما سيضر في نهاية الأمر بمصالح الشركات الأمريكية والمستهلكين”.

وأشار البيان إلى أن “القيود غير المعقولة ستنتهك حقوق هواوي وستثير مسائل قانونية خطيرة أخرى”.

وجاء ذلك بعدما وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تصنعها شركات تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، بما في ذلك تكنولوجيات شركة “هواوي” الصينية.

وهذا أقصى إجراء حتى الآن تتخذه إدارة ترامب ضد قطاع التكنولوجيا الصيني الآخذ بالتوسع، خصوصا في الدول الناشئة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

ويسيطر قطاع التكنولوجيا الحديثة على المنافسة التجارية الدائرة حاليا بين بكين وواشنطن، حيث تتبادل القوتان الاقتصاديتان فرض الرسوم الجمركية على منتجات كل منهما.

المصدر: وكالات