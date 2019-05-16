الولايات المتحدة – أدرجت مجلة “فوربس” الأمريكية، في تصنيفها للعام الجاري، 4 شركات روسية ضمن قائمة أكبر 100 شركة في العالم.

ويظهر من تصنيف المجلة، أن 3 شركات من المؤسسات المدرجة تنشط في مجال النفط والغاز، فيما تعمل المؤسسة الرابعة في القطاع المصرفي.

ووفقا لـ “فوربس” فقد احتل عملاق الغاز الروسي “غازبروم” المرتبة الـ40 ضمن هذه القائمة، فيما جاءت الشركة الروسية الرائدة في مجال النفط “روس نفط” في المرتبة 52، في حين احتلت شركة الطاقة “لوك أويل” المرتبة الـ97 عالميا.

أما “سبيربنك”، الذي يعد أكبر مصرف في روسيا، فقد جاء في المرتبة الـ47 ضمن القائمة، التي تصدرها المجلة بشكل سنوي.

ويعتمد تصنيف المجلة الأمريكية بناء على 4 معايير، وهي الإيرادات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.

المصدر: “تاس”