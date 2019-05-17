ليبيا – وصف عضو مجلس النواب سعيد إمغيب اللقاء الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزبي كونتي أمس الخميس بـ”الإيجابي”،مشيراً إلى أن نتائج اللقاء ستكون لصالح الجيش في الساعات القليلة المقبلة.

أمغيب أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الخميس أن الإيطاليين يرغبون بشدة في استقرار ليبيا ووجود شريك حقيقي يستطيع التحكم في زمام الأمور بعد تحرير طرابلس.

وقال :” أن الجانب الإيطالي فقد الثقة في حكومة السراج بعد أن تأكد من وجود متشددين يقاتلون في صفوف مليشيات الوفاق”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه في المقابل أصاب اللقاء الطرف الآخر بخيبة الأمل ، قائلاً:” فحكومة الوفاق ومليشياتها ومن ورائهم تنظيم الإخوان المسلمين وقوى الإسلام السياسي المتشدد، كانوا يعولون على إيطاليا باعتبارها حليفهم، ويرون الآن أن لقاء حفتر كونتي سحب البساط من تحت أرجلهم”.