ليبيا – كشفت الرئاسة الفرنسية الخميس، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيجري الاسبوع القادم محادثات مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر .

الاليزيه أوضح في بيان صحفي إطلعت عليه المرصد بأن المحادثات ستتناول تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا وشروط استئناف الحوار السياسي عبر التواصل مع الأمم المتحدة والشركاء .

يشار إلى أن القائد العام للجيش المشير حفتر قد اجتمع الخميس مه رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي في روما، وأعرب الاخير عن قلق روما مما وصفه بـ” الوضع الحرج للغاية” الذي تعيشه ليبيا في الوقت الحالي.