ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه بأنه عمل طيلة الأربع سنوات الماضية من اجل إقامة الدولة المدنية وخروج الدستور واقامة انتخابات نزيهة ، مدعياً بأن هناك من جاء وقطع عليهم الطريق بمساعدة عدة دول إقليمية وعالمية ليعود بهم إلى ما وصفه بـ” حكم العسكر “.

الفقيه أضاف في تصريح نقله عنه الصحفي عزالدين الزين من مصراتة بأنهم اليوم ليس أمامهم خيار غير الحرب التي قال بأنها فرضت عليهم ، وحطمت أحلام الشباب وطموحاتهم في قيام دولة القانون حسب زعمه.

وقال :” نحن نتأسف على سقوط ضحايا من خيرة شبابنا لكن ليس امامنا خيارات ، مبيناً بأنه يتابع أمور الجبهات وقواتهم التي قال بأنها تحرز تقدم في أغلب المحاور حسب زعمه.

وعبّر عن أمله ان يتدخل من وصفهم بـ”اهل الرشد والعقل” في المنطقة الشرقية ومن يهمه الوطن وان تحقن الدماء للبدء في إقامة الدولة المدنية التي ضحى من اجلها الشباب.

واختتم النائب المقاطع عن مدينة مصراتة تصريحاته قائلاً :” لا مكان لحفتر لأنه عدو للجميع شرقا وغربا وجنوبا ومصيره للقضاء العسكري والمدني”.