السعودية – واصل المغربي، عبد الرزاق حمد الله، كتابة التاريخ في الدوري السعودي لكرة القدم، بتسجيله هدفين في مباراة جمعت فريقه النصر وضيفه الباطن (2-1) أمس، في ختام مباريات المسابقة هذا الموسم.

وأصبح حمد الله بهذين الهدفين، أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل 34 هدفا في موسم واحد، محطما رقم حمزة إدريس، الذي سجل 33 هدفا لنادي الهلال، في موسم 1999/2000.

كما بات المهاجم المغربي، أكثر لاعب يسجل في الجولات المتتالية في تاريخ مسابقة الدوري السعودي، بإحرازه 33 هدفا في 13 مباراة على التوالي.

ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى 70 نقطة في الصدارة، ليتوج بطلا للدوري السعودي لهذا الموسم.

المصدر: وكالات