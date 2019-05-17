بعد إقالة أليغري.. 4 مرشحين لتدريب يوفنتوس

إيطاليا – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم، أن مدربة ماكسيميليانو أليغري، سيترك منصبه في الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وجاءت إقالة صاحب الـ52 عاما، على خلفية خروج اليوفي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لم يتذوق فريق السيدة العجوز طعم الفوز بها منذ العام 1995.

ورشحت وسائل الإعلام 4 مدربين عالميين لخلافة أليغري، وهم:

البرتغالي جوزيه مورينيو

تبدو فرص مورينيو كبيرة لتدريب يوفنتوس، في ظل عدم ارتباط المدرب الملقب بـ”الداهية” بأي فريق منذ انفصاله عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، ولكن ما قد يعرقل وضع الثقة في المدرب البرتغالي، هو مواطنه هداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بسبب خلافات سابقة بينهما.

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

AFP

يعد بوكيتينو من الخيارات المتاحة بعد إنجازاته المبهرة مع فريقه توتنهام في السنوات الماضية، آخرها قيادته إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن توتنهام لم يتعاقد مع أي لاعب في آخر فترتي انتقال، كما أن الفريق لا يضم في صفوفه ترسانة من النجوم.

الفرنسي ديديه ديشامب

Reuters

إنجاز ديشامب الرائع مع منتخب بلاده فرنسا بالتتويج بلقب مونديال روسيا 2018، وضعه في خانة المدربين الكبار والمطلوبين من أكبر الأندية، حتى أن تقارير إعلامية كشفت قبل إقالة أليغري، أن المدرب الفرنسي على رأس قائمة المرشحين للإشراف على “البيانكونيري”.

الإسباني بيب غوارديولا

AFP

برز غوارديولا كمرشح لتدريب يوفنتوس، بعد فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحقيقا في حق فريقه مانشستر سيتي، المتهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ويواجه السيتي، خطر الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إن تبث تورطه في قضية اللعب المالي النظيف.

ويرجح أن يرفض غوارديولا الاستمرار على رأس الإدارة الفنية للفريق السماوي، في حال استبعاده من المشاركة في بطولة الأندية الأغلى في القارة العجوز، وهو ما سيزيد من فرص يوفنتوس للتعاقد مع المدرب الإسباني.

المصدر: RT