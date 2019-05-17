واشنطن – أعلن البيت الأبيض تراجعه عن الرسوم الجمركية، التي كان قد فرضها على الصلب التركي في أغسطس الماضي بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة حينها، على خلفية قضية القس الأمريكي.

ويخفض القرار الجديد الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب القادم من تركيا بنسبة 50%، لتصبح الرسوم المطبقة على الصلب التركي 25%، وفقا لما نشرته وكالة “بلومبرغ”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 10 أغسطس الماضي عبر تغريدة مضاعفة الرسوم الجمركية على شحنات الصلب والألمنيوم القادمة من تركيا، وأدى هذا القرار حينها إلى هبوط حاد في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار.

وجاء قرار ترامب آنذاك على خلفية الخلاف، الذي نشب مع أنقرة بسبب قضية اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي أفرجت عنه تركيا في أكتوبر الماضي بعد عامين من الاحتجاز بتهم متعلقة بدعم الإرهاب والتجسس.

إلا أن قرار البيت الأبيض الأخير، الذي أعلن عن تخفيض تعريفة الصلب التركي، لم يتطرق إلى الرسوم الجمركية التي فرضت على الألمنيوم التركي.

وترافق القرار مع إصدار الرئيس الأمريكي تعليمات جديدة بشأن التجارة مع تركيا، حيث قام بإلغاء نظام التعامل التجاري التفضيلي مع تركيا، واستبعدها بذلك من قائمة الدول النامية المستفيدة من هذا البرنامج الخاص بالاستيراد.

المصدر: وكالات