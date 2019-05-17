تركيا – انتقدت أنقرة، الجمعة، قرار واشنطن إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا، وقالت وزيرة التجارة روهصار بكجان، إن القرار يتناقض مع هدف بلوغ التجارة بين البلدين مستوى 75 مليار دولار.

وأضافت الوزيرة، بحسبما نقلته وكالة “رويترز”، إن تركيا تتطلع لإزالة جميع العوائق الموجودة أمام التجارة بين البلدين، إلا أنها رحبت بقرار أمريكي آخر خفضت بموجبه الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب التركي.

واتخذ البيت الأبيض، الخميس، قرارين يطالان التجارة مع تركيا، الأول إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية معها، والثاني خفض الرسوم على واردات الصلب القادم من تركيا من 50% إلى 25%.

يشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي قرابة 18 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار هي صادرات الولايات المتحدة إلى تركيا، مقابل واردات من تركيا بقيمة 8.3 مليار دولار.

المصدر: وكالات