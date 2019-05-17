إسبانيا – تسلم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، وسام القديس “سانت جوردي”، وهو أعلى الأوسمة في إقليم كتالونيا، تقديرا لإسهاماته في مجال كرة القدم والمشاريع الاجتماعية لفائدة الشعب الكتالوني.

وتقلد النجم الأرجنتيني الوسام في حفل رسمي، وظهر مبتسما، وهو ما دفع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن تكتب “ميسي يبتسم أخيرا منذ إقصاء برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول”، حيث ظهر في اللقاء الأخير أمام خيتافي حزينا ولم يحتفل بالهدف الثاني لفريقه (2-0).

ولم يتحدث النجم الأرجنتيني خلال الحفل، لكنه نشر تغريدة عبر حسابه في “فيسوك” تعبر عن فخره بالجائزة، وكتب: “أنا فخور جدا للحصول على تقدير وجائزة أعتز بها كثيرا، بالنظر للأهمية التي تمثلها للمجتمع الكتالوني، شكرا على هذه الجائزة”.

ويعد ميسي ثاني لاعب كرة قدم في التاريخ، يحصل على هذا التكريم، بعد الأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف.

وحقق البرغوث، إنجازات كثيرة مع برشلونة، أبرزها، الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني عشر مرات، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، إضافة إلى تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم، خمس مرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

المصدر: وكالات