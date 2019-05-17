ليبيا – بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التطورات في الشأن الليبي ،مؤكداً أن بلاده على تواصل مع طرفي النزاع.

الجيهناوي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع موغيريني اليوم الجمعة في بروكسل ونقلتهها وكالة “سبوتنيك”الروسية :” تونس تتواصل مع جميع الأطراف في ليبيا ونحن لا نرشح طرف على آخر ولدينا هدف واحد هو إحلال السلام لجارتنا ليبيا”.

وأضاف:” نحن نتواصل مع حكومة الوفاق في طرابلس وأيضا نتواصل مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر” ، مشيرا إلى أن تونس أعلنت حالة طوارئ على الحدود مع ليبيا.

ومن جانبها، قالت موغيريني: “موقفنا واضح وموحد تجاه ليبيا والحل الوحيد هو تبني الحل السياسي فقط عن طريق المفاوضات وأن نصل من خلالها إلى لسلام دائم ،ونحن نريد أولا إيقاف إطلاق النار وإيقاف العنف والفوضى”.