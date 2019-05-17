ليبيا – أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية ليف دينغوف أمس الخميس أن روسيا تدعم جهود المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة.

دينغوف قال في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس :”نحن نشعر بقلق شديد إزاء الأعمال العدائية الجارية ونحن نعتبر أن الوضع الحالي غير مقبول”.