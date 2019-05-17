ليبيا – أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية ليف دينغوف أمس الخميس أن روسيا تدعم جهود المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة.
دينغوف قال في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس :”نحن نشعر بقلق شديد إزاء الأعمال العدائية الجارية ونحن نعتبر أن الوضع الحالي غير مقبول”.
وأضاف دينغوف في المحادثة مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا تم التأكيد بشكل أساسي على أن روسيا تدعم أعمال الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة وتتطلع أيضا إلى تحقيق الاستقرار الكامل للوضع من خلال تسوية سياسية وتشكيل حكومة موحدة من خلال الانتخابات.