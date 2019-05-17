ليبيا – كشف آمر كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة عمر امراجع عن أن قواتها تمكنت من إنجاز نحو 70% من المرحلة الثانية والأخيرة لعملية تطهير طرابلس من المليشيات والجماعات التابعة للإخوان وتنظيم القاعدة.

امراجع قال في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس إن المرحلة الثانية تعتمد على ترتيبات قوية وسرية جداً بخصوص دخول قلب العاصمة وتأمينها.

ونفى امراجع وجود مرحلة ثالثة في عملية طرابلس ، مضيفاً أن المرحلة الثانية تقوم على عدة مهام ، منها:”الاقتراب من وسط المدينة من كل المحاور، التنسيق مع وحدات من الجيش والأمن الداخلي بطرابلس، تحديد مواقع المليشيات بالإضافة إلى جمع المعلومات”.

وأشار آمر كتيبة طارق بن زياد إلى أنه تم إنجاز هذه المهام بشكل كبير في مختلف محاور القتال في طرابلس ، مؤكداً أن قوات الجيش تمكنت من إنشاء “غرفة شباب المناطق وذلك بالتنسيق مع شباب الأحياء في طرابلس لحفظ الأمن الداخلي بالعاصمة على شاكلة مدينة بنغازي عند تحريرها عام 2014 من الجماعات المتطرفة.

وأوضح أن مئات المتطوعين انضموا للجيش الوطني ، قائلا: “عدد كبير من الجماهير في طرابلس مؤيدة للجيش والتحقوا بالوحدات العسكرية”.

قائد كتيبة طارق بن زياد أكد أن الخلل في مناطق تاجوراء وقلب العاصمة لأنهما وكر للتنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وداعش، فضلا عن المليشيات المسلحة.