انجلترا – يرى هاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بدوري أبطال أوروبا، عندما يواجه مواطنه توتنهام في نهائي المسابقة، في الأول من الشهر المقبل.

وقال لينيكر، الذي يعمل حاليا محللا في إحدى القنوات، لصحيفة التايمز البريطانية: “إجمالا، إذا قارنا حظوظ كل طرف فإن ليفربول يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين. أنهى ليفربول هذا الموسم متفوقا بأكثر من 20 نقطة على توتنهام، وبالتالي يكون من الصعب القول إن توتنهام هو الأوفر حظا”.

وتابع هداف مونديال 1986: “لكن كما نعلم جميعا، في كرة القدم لا يفوز الفريق الأفضل دائما”.

وكال لينيكر (58 عاما) المديح للألماني، يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية، مشيرا إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال لينيكر: “كلوب مدرب مفعم بالحماس والإخلاص لناديه. تشكيلة ليفربول الحالية تعكس كثيرا شخصية هذا المدرب.. فهي تشكيلة مفعمة بالطاقة والحيوية. إنه مدرب ذكي للغاية ويعشق كرة القدم”.

وتابع “بوكيتينو على الجانب الآخر واحد من أفضل المدربين في العالم، لكن توتنهام يحتاج إلى الاستثمار وإلى دعم صفوفه”.

ولم يتعاقد توتنهام مع أي لاعب في آخر فترتي انتقال.

المصدر: رويترز