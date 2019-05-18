روسيا – أعلنت شركة روسية تعمل في مجال تطوير الأقمار الصناعية عن تسريب معلومات سرية عن الأقمار الروسية، واصفة نشر هذه المعلومات بـ “غير الشرعي”.

وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح كبير المصممين في شركة “ساتورن” التي تطور عناصر فردية للأقمار الصناعية الروسية، سيرغي ليخونوسوف، أن الحديث يدور عن “تقرير تم بحثه خلال مؤتمر ولا يجوز الإفصاح عنه”.

ونُقلت المعلومات المسربة من عرض شركة “ساتورن” التي تطور البطاريات الشمسية والقابلة لإعادة الشحن للمركبات الفضائية. وتم العرض في مدينة كراسنودار الروسية في فبراير الماضي.

وتشمل المعلومات التي تم إفشاؤها “بطريقة غير قانونية” عدد الأقمار الصناعية وأسماءها، وكذلك أسماء الشركات التي تقوم بأعمال التصميم والاختبار، ومواعيد عمليات الإطلاق.

وأضاف ليخونوسوف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من نشرها.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي