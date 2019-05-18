الجيش الروسي يحصل على 76 مقاتلة “سو 57” من الجيل الخامس حتى 2028

الجيش الروسي يحصل على 76 مقاتلة “سو 57” من الجيل الخامس حتى 2028

روسيا – أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيتم شراء 76 مقاتلة حديثة من الجيل الخامس من نوع “سو 57” (الشبح) حتى عام 2028، وسيتم توقيع العقد بهذا الشأن مع المؤسسة المنتجة في وقت قريب.

وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير مجمع الصناعات الدفاعية، اليوم الأربعاء: “ركزنا على تصميم وإنتاج طائرات حديثة ستحدد القدرة القتالية للطيران الحربي الروسي خلال العقود المقبلة”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المقاتلات متعددة الأغراض من نوعي “سو 35 إس” و”سو 57″ في المرحلة الختامية من التجارب، مضيفا أن تلك الطائرات تمتلك مواصفات فريدة من نوعها وتعتبر أفضل طائرات في العالم.

وأكد على ضرورة إعادة تسليح 3 أفواج طيران بشكل كامل حتى عام 2028، وتزويدها بمقاتلات “سو 57” من الجيل الخامس.

وذكر بوتين أن برنامج التسليح كان يقضي بشراء 16 طائرة من هذا النوع، ولكن بعد تحليل الوضع، أبلغه وزير الدفاع سيرغي شويغو بأن منتجي الطائرات خفضوا الأسعار بنسبة 20 بالمئة، ما سيسمح بزيادة المشتريات. وأضاف الرئيس أنه تم الاتفاق على شراء 76 طائرة من هذا النوع.

كما كشف بوتين عن مهمة لتزويد القوات الجوية الفضائية بـ 100 مروحية قتالية محدثة من نوع “مي 28 إن إم”.

يذكر أن مقاتلة “سو 57” قامت بأول تحليق لها في عام 2010. ومن المقرر أن يتسلم الجيش الروسي الدفعة الأولى من هذه المقاتلات، المتكونة من 12 طائرة هذا العام.

المصدر: وكالات