ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي على وجود تكهنات لوجود أبو بكر البغدادي في جنوب ليبيا تحديداً بالقرب من مدينة الفقهاء التي تعرضت لهجمات عدة من عناصر التنظيم.

السعيدي لفت في حديث لصحيفة “الاتحاد” إلى أن عناصر “داعش” الإرهابي توجد في طرابلس منذ عام 2012 وتحديداً عقب انتخاب المؤتمر الوطني العام، متهماً إحدى كتل المؤتمر الوطني بدعم جماعات متشددة في ليبيا منها تنظيمات “داعش” و”أنصار الشريعة” و”الجماعة المقاتلة” ووفرت ملايين الدولارات لدعم الإرهابيين في إشارة منه إلى ما تسمى بـ”كتلة الوفاء للشهداء”.

وأشار إلى جرائم تنظيم داعش في طرابلس بتفجيرها مقر المفوضية العليا للانتخابات ومقر المؤسسة الوطنية للنفط، معتبراً أن حكومة الوفاق تمول جماعات إرهابية في البلاد لعرقلة عملية الجيش لتحرير طرابلس.

وكشف عن نقل مجموعات من “جبهة النصرة” الإرهابية إلى طرابلس من تركيا عبر مصراتة، مؤكداً أن جماعات متطرفة تقاتل الجيش في محور وادي الربيع بطرابلس.