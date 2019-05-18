وكان فريق الـ “سيتيزن” توّج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح في أواخر فبراير الماضي.

ثم تمكّن لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا من حسم سباق مثير في الدوري المحلي واحتفظ بلقبه بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر ليفربول.

ولم يسبق لأي فريق أن جمع الثلاثية المحلية في موسم واحد.

ويقاتل غوارديولا ولاعبوه لحسم اللقب المحلي الثالث هذا الموسم، للتعويض عن الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام المنافس المحلي توتنهام.