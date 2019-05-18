إسبانيا – استحضر عشاق كرة القدم أيام البرتغالي كريستيانو رونالدو، في موسمه الأخير مع ريال مدريد، قبل الانتقال إلى يوفنتوس، لعقد مقارنة جديدة بينه وبين غريمه ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو، بعد خروج ريال مدريد (ثمن النهائي)، وبرشلونة (نصف النهائي)، من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يبرز ردود أفعال رونالدو، وميسي، عندما كان فريقيهما الريال، وبرشلونة، يمران بلحظات حرجة، في دوري الأبطال لموسم 2017/2018، حيث ودع البارسا حينها المسابقة القارية من الدور ربع النهائي، بعد خسارة دراماتيكية أمام روما، وتأهل الريال إلى المربع الذهبي، رغم خسارته أمام ضيفه يوفنتوس في إياب ربع النهائي (1-3).

وكان البارسا فاز ذهابا على أرضه، بنتيجة مريحة قوامها أربعة أهداف لهدف واحد، لكن الفريق الكتالوني انهار في مباراة الإياب، وانهزم أمام مضيفه روما بثلاثية نظيفة، ليودع رفاق “البرغوث” مسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز.

وأظهر مقطع فيديو متداول، ملامح ميسي بعد كل هدف يتلقاه فريقه من روما، حيث لم يصدر منه أي رد فعل، واكتفى في كل مرة بالوقوف مطأطئ الرأس، من دون حراك، حتى أنه لم يلتفت لزملائه “المقهورين”.

من الجانب الآخر، حقق ريال مدريد فوزا عريضا على يوفنتوس في عقر داره (3-0)، لكن الفريق الملكي ولأسباب مجهولة، ظهر بمستوى باهت في مباراة الإياب على ملعبه، ومنح ضيفه فرصة العودة في النتيجة، بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية.

وحاول رونالدو منذ استقبال شباك فريقه الهدف الأول، رفع معنويات زملائه، بالتحدث إليهم تارة، وتشجيعهم تارة أخرى بحركات تحفيزية، ومع كل هدف جديد يتلقاها الريال، تزداد حدة التحفيز المعنوي الذي كان يقدمه رونالدو لزملائه حينها.

شخصية رونالدو القوية وتأثيره الإيجابي على رفاقه، ساهما بشكل واضح في صمود الريال، وتسجيل لاعبيه هدفا قاتلا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليخطف “الميرينغي” بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، في طريقه للفوز بالكأس ذات الأذنيين، للمرة الثالث تواليا (رقم قياسي)، في آخر مواسم “الدون” بالقميص الأبيض.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي