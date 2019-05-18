موسكو – أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن عقوبات الولايات المتحدة ضد فرقة التدخل السريع “تيريك” تتطلب منا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والرد على الإجراءات الهدامة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: “بطريقة أو بأخرى سنلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل، الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مضادة معينة، كمثل تلك الإجراءات الهدامة​​​. على أي حال، أولا: سنطبق مبدأ المعاملة بالمثل. ثانيا: سنسعى خلف مصالحنا الوطنية في المقام الأول، وسنقوم بكل شيء وفقا لمصالحنا الوطنية”.

وأدرجت الولايات المتحدة كتيبة “تيريك” من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية، وخمسة مواطنين روس، في قوائمها السوداء، وذلك بناء على ما يسمى بـ “قانون ماغنيتسكي”.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، الخميس، إن العقوبات تشمل كلا من قائد كتيبة “تيريك”، أبو زيد ويس مرادوف، وسيرغي كوسييف، الرئيس السابق لأحد مراكز الإصلاح في روسيا، وثلاثة أشخاص آخرين قالت الوزارة الأمريكية إنهم موظفون في لجنة التحقيقات الروسية.

المصدر: سبوتنيك