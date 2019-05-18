ليبيا – أعلن مدير أمن شحات العميد دكتور محمد فرج سليمان انطلاق عمل الخطة الأمنية رقم 1 لسنة 2019 بشأن تأمين مدينة درنة التي أطلقها وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف.

رئيس الخطة العميد محمد فرج سليمان قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إن تنفيذها يتم بالتعاون مع مديرية أمن شحات و جهاز الدعم المركزي، لافتاً إلى أنها تهدف لتأمين كافة المرافق الحيوية بالمدينة والحفاظ على الأمن داخلها وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المداخل والمخارج للمدينة.



وأشار إلى أن الدوريات المشاركة في الخطة تبذل جهودا استثنائية في حفظ الأمن والأمان بالمدينة، مضيفاً أن تعاون المواطنين مع قوات الأمن في حفظ الاستقرار بالمدينة.



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وأكد مدير أمن شحات تفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية وتسيير حركة المرور، مشدداً أن الخطة تعمل على ضبط كافة الأشخاص المطلوبين على ذمم قضايا جنائية لدى النيابة العامة بدرنة واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.

كما نوّه إلى إن جهاز الدعم المركزي شحات كان من ضمن الأجهزة الفاعلة التي كان لها دور كبير في محاور القتال من انطلاق عملية الكرامة، مبيناً أنه شارك في تحرير مدينة درنة من الإرهاب وأن رئيسه العقيد حسين الصابر كلّف معاونا لآمر الخطة الأمنية رقم 1.



ودعا آمر الخطة إلى تكاتف جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة في مدينة درنة مع أعضاء الخطة وبذل الجهد لحفظ الأمن والاستقرار بدرنة.